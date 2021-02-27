МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Россияне в период похолодания в феврале активно приобретали товары для домашнего досуга — пазлы, игры и приставки, спрос на эту категорию в российском сегменте онлайн-площадки AliExpress вырос в несколько раз, сообщили РИА Новости в "AliExpress Россия". Россияне увеличили интерес к домашнему цветоводству

"Эксперты "AliExpress Россия" отметили рост спроса на товары для досуга от российских продавцов в период февральских холодов. Аналитики связали такой рост с вынужденным пребыванием дома из-за февральских холодов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале февраля температура в регионах Центральной России опустилась ниже минус 20 градусов, в связи с чем россияне предпочитали проводить больше времени дома.

По данным онлайн-площадки, за февраль оборот категории конструкторов вырос в 2,6 раза, по сравнению с январем, а спрос на игровые приставки увеличился в 2,2 раза, на игры для этих устройств — в 1,92 раза.

"Другой популярный вид досуга во время морозов — сбор пазлов: эта категория товаров в феврале показала рост спроса больше, чем в два раза. Наиболее популярными видами конструкторов в феврале стали сложные пазлы на 2 тысячи элементов и больше. Самый любимый сюжет пазла — изображение парусника в открытом море", — добавили в компании.

Двукратный рост продаж в феврале на площадке "AliExpress Россия" показала категория коллекционных фигурок и моделей. Спросом во время холодов, в том числе, по данным компании, пользовались настольные игры, их оборот в феврале увеличился на треть по сравнению с январем. Кроме того, компания отмечает рост популярности во время холодов наборов карт таро.