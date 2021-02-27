МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Интерес россиян к традиционным зимним видам спорта заметно повысился на фоне морозов и снегопада: число покупок лыж относительно прошлого года выросло на 76%, а ватрушек для катания по снегу, тюбингов – на 17%, показало исследование банка "Русский стандарт", одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров. AliExpress узнал, чем занимались россияне во время похолодания

В исследовании были использованы обезличенные данные сервиса по количеству в чеках при оплате по карте самых популярных зимних товаров с декабря 2019 по февраль 2020 года, а также с декабря 2020 по февраль 2021 года.

"В числе любимых россиянами забав – катание со снежной горки. Так, в категории "Развлечения" самое большое количество покупок по картам пришлось на тюбинг. Причем этой зимой оно выросло на 17% относительно прошлого года. На втором месте в зависимости от количества товаров в чеках – санки. Их покупки выросли на 5%. Третье место – у снегокатов, которых также оказалось в "зимних" чеках этого сезона на 5% больше, чем с декабря 2019 по февраль 2020", — подсчитали авторы исследования.

В минувшем сезоне чаще других в категории "Зимний спорт" по числу покупок оказывались коньки. Однако количество их покупок в минувшем сезоне снизилось на 11% относительно прошлого года. Возможно катанию на льду россияне предпочитали более "снежные" виды спорта. Например, на втором месте в зависимости от числа покупок оказались лыжи, количество которых выросло на 76% относительно прошлого года.

На третьем – сноуборд, число покупок которого выросло не так заметно – всего на 3% (возможно более значительному росту помешала не столь развитая инфраструктура для этого вида спорта в России, а также закрытие границ со многими странами из-за пандемии).

На фоне роста интереса к зимним видам спорта, повысилось и число покупок в категории "Зимняя одежда и спортивная экипировка". В сезоне 2020-2021 оно выросло на 11% относительно прошлого года. Количество оплат товаров и услуг в категории "Прокат" (сюда относятся оплата проката инвентаря и аксессуаров для зимнего спорта, занятий с инструкторами и прочее), которое оказались в кассовых чеках россиян, выросло на рекордные 219%.