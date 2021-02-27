МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Минтруд России собирается ввести с 1 января 2023 года трудовые книжки нового образца. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пакет соответствующих документов, разработанных ведомством.
Ведомство предусматривает отмену устаревших нормативных документов, принятие обновленной формы трудовых книжек и и порядка их ведения и хранения. При этом уже имеющиеся у работодателей трудовые книжки менять не придется — они по-прежнему будут действительны.
"Российская газета" напоминает о том, что работодатель будет обязан вести трудовую книжку на каждого сотрудника, если это его основная занятость. В документ нового образца будут вноситься сведения о работнике: фамилию, имя, отчество, дату рождения, образование, профессию, специальность. Кроме того, в трудовых книжках нового формата укажут основания расторжения трудового договора и сведения о награждении за успехи в работе.
В том случае, если работник хранил трудовую книжку у себя и потерял ее, то он должен сразу же сообщить об этом своему работодателю и написать заявление на дубликат. Работодатель обязан будет выдать дубликат документа не позднее 15 рабочих дней со дня подачи работником заявления. В дубликате прописывается общий стаж работы без уточнения, где, когда и на каких должностях работал в прошлом владелец трудовой книжки.
Напомним, что ранее РБК со ссылкой на результаты исследования рекрутингового сервиса HeadHunter сообщил, что большая часть россиян (54%) по итогам 2020 года отказалась от перехода на электронные трудовые книжки и осталась верна бумажным. В качестве главной причины отказа они назвали непонимание принципа работы. При этом 80% опрошенных заявили, что получали предложение от работодателя о переходе на электронную трудовую, 15% респондентов таких предложений не поступало.
https://1prime.ru/society/20210227/833128150.html