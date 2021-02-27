МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Минтруд России собирается ввести с 1 января 2023 года трудовые книжки нового образца. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пакет соответствующих документов, разработанных ведомством. Названы опасения бизнеса из-за перехода на электронные трудовые книжки

Ведомство предусматривает отмену устаревших нормативных документов, принятие обновленной формы трудовых книжек и и порядка их ведения и хранения. При этом уже имеющиеся у работодателей трудовые книжки менять не придется — они по-прежнему будут действительны.

"Российская газета" напоминает о том, что работодатель будет обязан вести трудовую книжку на каждого сотрудника, если это его основная занятость. В документ нового образца будут вноситься сведения о работнике: фамилию, имя, отчество, дату рождения, образование, профессию, специальность. Кроме того, в трудовых книжках нового формата укажут основания расторжения трудового договора и сведения о награждении за успехи в работе.

В том случае, если работник хранил трудовую книжку у себя и потерял ее, то он должен сразу же сообщить об этом своему работодателю и написать заявление на дубликат. Работодатель обязан будет выдать дубликат документа не позднее 15 рабочих дней со дня подачи работником заявления. В дубликате прописывается общий стаж работы без уточнения, где, когда и на каких должностях работал в прошлом владелец трудовой книжки.

Напомним, что ранее РБК со ссылкой на результаты исследования рекрутингового сервиса HeadHunter сообщил, что большая часть россиян (54%) по итогам 2020 года отказалась от перехода на электронные трудовые книжки и осталась верна бумажным. В качестве главной причины отказа они назвали непонимание принципа работы. При этом 80% опрошенных заявили, что получали предложение от работодателя о переходе на электронную трудовую, 15% респондентов таких предложений не поступало.