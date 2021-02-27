МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Правительство России одобрило выделение Минфину средств на дополнительные страховые выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что проект распоряжения подготовлен для осуществления выплат в соответствии с указом президента "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников". Указом предусмотрены единовременные страховые выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям автомобилей скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом. Новые обстоятельства. Кто толкает нефть к $100 за баррель

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.