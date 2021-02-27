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Правительство одобрило выделение средств на новые выплаты врачам
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Правительство России одобрило выделение Минфину средств на дополнительные страховые выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом, сообщается на сайте кабмина. Отмечается,... ПРАЙМ, 27.02.2021
правительство, врач, россия, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Правительство России одобрило выделение Минфину средств на дополнительные страховые выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что проект распоряжения подготовлен для осуществления выплат в соответствии с указом президента "О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников". Указом предусмотрены единовременные страховые выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям автомобилей скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.