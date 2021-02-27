МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Первые участники исследования вакцины от коронавируса "Спутник "Лайт" начали проходить вакцинацию, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Врачи оценили вероятность третьей волны коронавируса в России

"Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" сделали прививки. По мере того, как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек", — рассказала Ракова

Она напомнила, что добровольцем может стать любой человек старше 18 лет без медицинских противопоказаний. Среди ключевых ограничений: течение коронавирусной инфекции в настоящий момент или в прошлом, антитела к коронавирусу, пройденная вакцинация от COVID-19 или любая другая прививка, сделанная в течение 30 дней до даты вакцинации, болезнь ОРВИ за две недели до вакцинации, тяжелые аллергические реакции на лекарственные препараты или вакцины или обострения аллергических заболеваний в день вакцинации. Кроме того, не рекомендуется принимать участие людям, имеющим тяжелые хронические заболевания. Также принять участие в исследовании не могут беременные или кормящие женщины.

"Предполагается, что эта вакцина будет использоваться для молодых людей от 18 до 30 лет, у которых вырабатывается хороший иммунный ответ, и уже при первой репликации у них вырабатывается достаточный уровень антител. "Спутник Лайт" в сочетании со "Спутником V" даст больше возможностей для вакцинации", — рассказала вице-мэр. Вирусолог назвал лучшее время для вакцинации после перенесенного COVID-19

Как сообщила вице-мэр, в исследовании будут применяться все цифровые наработки, положительно зарекомендовавшие себя при проведении исследования вакцины "Спутник V", включая электронные протоколы осмотра, мобильное приложение "Дневник добровольца" и телемедицинский центр.

Она напомнила, что также в Москве планируется провести исследование назальной формы вакцины от коронавируса. Необходимый пакет документов для проведения исследования находится на этапе разработки в институте им Н.Ф. Гамалеи. Исследование не может начаться, пока не будет получено разрешение Минздрава. Предполагается, что после завершения исследований такая форма вакцинации будет рекомендована тем, кому противопоказаны инъекции. Вице-мэр напомнила, что назальные формы вакцин уже существуют, например, против гриппа.

Исследование вакцины против коронавируса для детей также планируется провести в Москве.

"Испытания вакцины "Спутника V" для подростков могут начаться только после получения постоянного регистрационного удостоверения "Спутника V" для взрослых, когда окончательно будут подведены итоги клинических пострегистрационных испытаний. Мы очень надеемся, что в течение нескольких месяцев этот вопрос будет решен. На сегодняшний день разработчики формируют необходимый пакет документов, отрабатывают технологию, особенности, методику выборки. Москва в качестве одной из клинических баз предложила городскую детскую больницу имени З.А. Башляевой", – рассказала вице-мэр. Сколько Россия заработает на вакцине от COVID-19?

В Москве уже началось исследование устойчивости иммунитета после вакцинации. Оно позволит определить, когда сделавшим прививку от коронавируса необходимо снова пройти вакцинацию.

"По инициативе Москвы, вместе с институтом им Н.Ф. Гамалеи, мы проводим эпидемиологическое исследование стойкости периода действия иммунитета после вакцинации. Мы выбираем две тысячи добровольцев и в течение полугода ежемесячно будем брать у них кровь на антитела. Я очень надеюсь, что к концу лета — началу осени у нас уже сформируется необходимый пакет данных, который позволит делать нам более обоснованные выводы о сроке иммунитета", — рассказала вице-мэр.

К концу лета набор данных должен позволить принять решение о том, нужно ли вакцинировать повторно тех, кто получил прививку осенью прошлого года.