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Число случаев COVID-19 в России выросло на 11 359
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Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 11 359, до 4 246 079, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "За последние сутки в России... ПРАЙМ, 28.02.2021
коронавирус, россия, пандемия, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 11 359, до 4 246 079, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 359 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1285 (11,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 1737, Санкт-Петербурге — 939, Подмосковье — 617.
За сутки нет прироста случаев COVID-19 в Ненецком автономном округе.
Выписаны 12 391 человек после COVID-19, за все время — 3 811 797.
Подтверждены 379 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 86 122.