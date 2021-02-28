МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 11 359, до 4 246 079, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 359 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1285 (11,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 1737, Санкт-Петербурге — 939, Подмосковье — 617. Новые обстоятельства. Кто толкает нефть к $100 за баррель

За сутки нет прироста случаев COVID-19 в Ненецком автономном округе.

Выписаны 12 391 человек после COVID-19, за все время — 3 811 797.

Подтверждены 379 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 86 122.