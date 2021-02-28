МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Германия со вторника ужесточит контроль на границе с Францией из-за коронавируса, об этом сообщает министерство здравоохранения ФРГ.

Как сообщается, французский департамент Мозель с 0.00 (2.00 мск) 2 марта будет считаться областью широкого распространения штамма B.1.351, который впервые был выявлен в Южной Африке в октябре. Въезжающие в Германию будут обязаны предъявить отрицательный тест на коронавирус. Как сообщает издание Spiegel, тест должен быть сделан не позднее чем за 48 часов. Помимо этого, прекращаются авиа-, железнодорожные и автобусные перевозки пассажиров из Мозеля в Германию. Доктор Мясников рассказал о том, как правильно сдавать анализ крови

Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон в свою очередь сообщил, что Франция выступает против крайне жестких ограничительных мер в департаменте Мозель на границе с Германией.

"Мы сейчас ведем переговоры с немецкими властями, которые только что классифицировали Мозель как зону активного распространения варианта (коронавируса — ред.). Это предполагает введение крайне строгих мер, почти закрытие границ. И этого мы хотим избежать для 16 тысяч работников Мозеля, которые перемещаются не по туристическим или второстепенным целям, а по работе", — сказал Бон в эфире радиостанции France.

Он отметил, что предполагается введение обязательных ПЦР-тестов на коронавирус ежедневно и доказательств экстренных мотивов для пересечения границы. "Мы этого не хотим. Мы хотим облегчить эти ограничения", — добавил госсекретарь.