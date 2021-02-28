ПРАГА, 28 фев – ПРАЙМ. Президент Чехии Милош Земан написал письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о поставках в республику вакцины от коронавируса "Спутник V" и надеется на получение первой партии в ближайшее время. Вакцинацию итальянской певицы "Спутником V" назвали "позором ЕС"

"Я написал письмо господину президенту Владимиру Путину с просьбой о поставке нам вакцин "Спутник V". Согласно информации от посольства РФ в Праге, партия этой вакцины в ближайшее время будет прислана", — сообщил Земан в воскресенье в интервью пражскому телеканалу CNN Prima News.

РИА Новости не удалось получить подтверждение этой информации в посольстве РФ в Праге в воскресенье.

Земан также сообщил о том, что отправку письма в Москву он согласовал с чешским премьером Андреем Бабишем. При этом Земан дал высокую оценку эффективности "Спутник V", добавив, что уже 30 стран получают российскую вакцину.

"Мне вполне хватило бы сертификации (чешского) Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ)", — сказал Земан.

В середине февраля Земан высказался за "венгерский путь" вакцинации, имея в виду, что Венгрия, как и Сербия, начали закупать "Спутник V", не дожидаясь его сертификации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), и ограничились получением национальной сертификации. Об этом сообщил после встречи с Земаном лидер Пиратской партии Иван Бартош. Вирусолог назвал лучшее время для вакцинации после перенесенного COVID-19

Премьер Бабиш с целью изучения опыта закупки и использования российской вакцины побывал несколько недель назад в Венгрии и Сербии.

В то же время Земан в числе других высших руководителей Чехии на их встрече во вторник высказался за использование при вакцинации населения только тех вакцин, которые прошли процесс регистрации в ЕМА, говорится в документе, опубликованном по итогам встречи на сайте Пражского града.

Чехия по итогам последних семи дней занимает первое место в мире по числу новых больных коронавирусом в пересчете на 1 миллион человек населения – 884. Общее число зараженных, по данным минздрава на утро воскресенья, составляет 147 584, из них 6 998 госпитализированы. За время эпидемии скончались 20 339 человек, в том числе более 4 тысяч – в течение февраля.

С конца декабря 2020 года в Чехии проходит вакцинация от коронавируса с использованием вакцин фирм BioNTech, Moderna и AstraZeneca. При этом премьер Бабиш и другие политики неоднократно выражали недовольство тем, что вакцины в страну поступают с опозданием и в сокращенном количестве. Сколько Россия заработает на вакцине от COVID-19?

Первую прививку в стране получили 406 тысяч человек, повторную – 237 тысяч человек. По количеству вакцинированных (в процентах к количеству населения) Чехия занимает 22 место среди 27 стран-членов Евросоюза.