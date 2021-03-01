МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Более 70% россиян хотят, чтобы работодатель организовал персональный трансфер для сотрудников из дома на работу и обратно или компенсировал им затраты на поездки, показало исследование сервиса корпоративного такси и доставки "Ситимобил для бизнеса" и аналитической компании ResearchMe, рассказали РИА Новости в компаниях. Удаленная работа помогла должникам из Москвы

В рамках исследования в январе опрошено 2989 работающих россиян и более 900 представителей компаний.

Как показало исследование, в связи с пандемией коронавируса 44% россиян стали бояться использовать общественный транспорт и все чаще ищут ему альтернативу. При этом 45% сотрудников регулярно или время от времени передвигаться по городу, чтобы решать рабочие вопросы. Больше половины респондентов (58%) признаются, что работодатель не оплачивает им эти поездки.

"Большинство россиян (72%) считают, что работодатель должен организовать персональный трансфер для сотрудников из дома на работу и обратно или хотя бы частично компенсировать затраты на поездки. 18% опрошенных считают, что поездки должны оплачиваться "в особых случаях", — рассказали в "Ситимобил для бизнеса" по результатам опроса.

При этом, как показало исследование, каждый пятый работник (21%) при прочих равных выбрал бы ту компанию, которая предложит ему корпоративное такси и будет оплачивать поездки. Но пока такая возможность доступна только для 9% респондентов.

Каждый пятый работник (19%) уверен, что во время пандемии работодатель должен полностью оплачивать передвижение сотрудников на работу и обратно. Почти половина (49%) считают справедливым, если компания будет оплачивать поездки на такси в ночное время или рано утром. А 44% полагают, что компания должна оплачивать такси сотрудникам, если тем пришлось задержаться на работе.

Ради доступа к корпоративному такси работники готовы отказаться от различных других бонусов: 14% — от абонемента в фитнес-зал, 11% — от обучающих курсов, а 10% — от компенсации затрат на обеды.

При этом, по данным исследования, каждая пятая компания (20,5%) полностью компенсирует своим сотрудникам поездки на корпоративном такси. Еще 21% возмещает затраты на поездки в то время, когда не работает общественный транспорт (ночью или рано утром), 15,5% компаний оплачивают такси сотрудникам в период пандемии. При этом 22% работодателей в принципе не компенсируют сотрудникам поездки на такси — такую корпоративную политику в компаниях объясняют отсутствием бюджета.

Четверть опрошенных компаний (25,4%) согласны с тем, что корпоративное такси — это не просто приятный бонус для сотрудников, а реальная необходимость. Почти 27% уверены в необходимости такси, но только на время пандемии. А 22,3% пока видят в такси исключительно дополнительные расходы для бизнеса.

"Пандемия во многом стала катализатором перехода части компаний на корпоративное такси: многие работодатели пересмотрели свой подход к безопасности сотрудников. 36% опрошенных компаний впервые подключили такси именно в 2020 году. При этом, оценив затраты на содержание своего парка в сравнении с корпоративным такси, многие b2b-клиенты решили не отказываться от этой услуги даже когда эпидемиологическая обстановка стала улучшаться. Также согласно нашему исследованию, за последний год 19% работодателей увеличили бюджет на корпоративное такси", – сообщил директор по b2b-продажам "Ситимобила" Олег Акчурин.