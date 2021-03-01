МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Россиянки в Международный женский день получат от мужчин те подарки, которые хотят — украшения, косметику и подарочные сертификаты, показало исследование сервиса для размещения объявлений "Авито", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперты рассказали об отказе россиян от трат на подарки

"Большинство женщин — 38%, рассказали, что хотели бы получить на 8 марта ювелирные украшения, еще 30% желают, чтобы им подарили косметику или парфюмерию. Около 27% участниц опроса предпочитают делать покупки в любимых магазинах сами, поэтому хотят, чтобы им подарили сертификат", — говорится в сообщении.

При этом, согласно сообщению компании, большинство мужчин (44%) планируют подарить женщинам косметику и парфюмерию, 28% вручат подарочный сертификат в любимый магазин, еще 27% решили подарить ювелирные украшения.

"Авито" отмечает, что в этом году в период подготовки к празднику спрос на подарочные сертификаты на площадке вырос на 25%, на ювелирные украшения — на 52%.

Некоторые женщины, тем не менее, как отмечает сервис, хотят в Международный женский день получить в подарок поездку за город (17%), путевку (15%) или интересную книгу (10%), нежеланными подарками женщины назвали посуду (7%), алкоголь (2%) и деньги (1%).

Большинство респондентов (71%), по данным "Авито", собираются потратить на подарок до 5 тысяч рублей, из них 15% — до 1 тысячи рублей, 35% — от 1 до 3 тысячи рублей, еще 15% опрошенных мужчин планируют купить подарок на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, а 6% мужчин заявили, что готовы потратить более 10 тысяч рублей.