МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Журнал Forbes впервые составил рейтинг self-made-россиянок. В него вошли те, кто заработал свои активы самостоятельно, а не получил по наследству или в результате развода. Подробнее об этом рассказал "Коммерсант".

Возглавила список основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Оценка состояния участниц основана на стоимости принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости.

Богатейшие self-made-россиянки по версии Forbes:

1. Татьяна Бакальчук ($10,1 миллиардов) — интернет-магазин Wildberries;

2. Ольга Белявцева ($550 миллионов) — доля в компании "Прогресс" (выпускает детское питание "ФрутоНяня"), средства от продажи акций производителя соков "Лебедянский";

3. Татьяна Кузнецова ($475 миллионов) — 0,19% НОВАТЭКа и средства от продажи его акций;

4. Наталия Опалева ($450 миллионов) — 20,4% золотодобывающей компании GV Gold;

5. Гузелия Сафина ($300 миллионов) — 4,5% группы ТАИФ;

6. Марина Седых ($300 миллионов) — Иркутская нефтяная компания (10,1% опосредованно);

7. Любовь Хоба ($300 миллионов) — 0,44% ЛУКОЙЛа;

8. Наталья Касперская ($250 миллионов) — InfoWatch, средства от продажи акций "Лаборатории Касперского";

9. Любовь Герасимова ($225 миллионов) — 22,2% "Сусуманзолота";

10. Мария Шарапова ($200 миллионов) — призовые и рекламные доходы, Sugarpova;

11. Лариса Прокопьева ($175 миллионов) — "Эвалар";

12. Елена Демина ($125 миллионов) — 47,1% "Сплат Глобал";

13. Ирина Панченко ($125 миллионов) — 25% мясного холдинга "Продо" и другие продовольственные активы;

14. Татьяна Франус ($125 миллионов) — средства от продажи акций "Пятерочки" и "Карусели", 65% инвестиционно-строительной группы "Мавис";

15. Раиса Демина ($100 миллионов) — 100% мясокомбината "Павловская слобода";

16. Лариса Каланда ($75 миллионов) — доходы от работы в "Роснефти" и "Транснефти", инвестиции в акции "Роснефти";

17. Лариса Карабань ($75 миллионов) — 12,5% "Рив Гош" и средства от продажи акций компании;

18. Ольга Полторацкая ($75 миллионов) — более 45% группы "Промресурс";

19. Лариса Черепанова ($75 миллионов) — 17% "Максидома";

20. Людмила Щербакова ($75 миллионов) — фармацевтический холдинг Bright Way.

В августе 2020 года Forbes представил рейтинг богатейших женщин России. Его возглавила президент компании Inteco Management Елена Батурина, Татьяна Бакальчук заняла второе место.