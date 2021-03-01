МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Риск вспышек птичьего гриппа возрастет в первой половине марта в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Эксперты оценили риск заболевания человека птичьим гриппом

Ученые обращают внимание на ухудшение эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу в регионах зимовки диких мигрирующих птиц в Северной Африке и Юго-Восточной Азии. Наибольшую опасность представляют штаммы А (H5N1 и H7N7).

"В связи с началом в первой половине марта весенней миграции перелетных птиц в субъекты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов возрастает вероятность регистрации вспышек птичьего гриппа на птицеводческих предприятиях и частных подворьях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим эксперты рекомендуют органам исполнительной власти регионов провести вакцинацию поголовья домашней птицы.