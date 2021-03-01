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Ученые предупредили о возможных вспышках птичьего гриппа на юге России
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Риск вспышек птичьего гриппа возрастет в первой половине марта в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского... ПРАЙМ, 01.03.2021
птичий грипп, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Риск вспышек птичьего гриппа возрастет в первой половине марта в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Ученые обращают внимание на ухудшение эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу в регионах зимовки диких мигрирующих птиц в Северной Африке и Юго-Восточной Азии. Наибольшую опасность представляют штаммы А (H5N1 и H7N7).
"В связи с началом в первой половине марта весенней миграции перелетных птиц в субъекты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов возрастает вероятность регистрации вспышек птичьего гриппа на птицеводческих предприятиях и частных подворьях", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с этим эксперты рекомендуют органам исполнительной власти регионов провести вакцинацию поголовья домашней птицы.