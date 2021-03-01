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Биолог рассказала, сколько россиян испытывают недостаток витаминов
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Научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юргита Вараева заявила, что от 65% до 85% россиян страдают от недостаточного потребления витаминов. "От 65 до 85% населения в... ПРАЙМ, 01.03.2021
витамины, здоровье, новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юргита Вараева заявила, что от 65% до 85% россиян страдают от недостаточного потребления витаминов.
"От 65 до 85% населения в разных возрастных группах и в разных городах страдают от дефицита или недостаточного потребления витаминов. Более того, от трети до половины населения — от дефицита или недостаточного потребления двух и более витаминов, то есть от поливитаминной недостаточности", — сказала она в рамках круглого стола "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?".
По словам Вараевой, не доказано, что прием витамина D снижает риск заболеваемости. Для него доказано снижение риска тяжелого течения болезни среди уже заболевших, снижение риска госпитализации и необходимости респираторной поддержки.
Эксперт уточнила, что в нынешних условиях, учитывая распространенность дефицита витамина D, можно рекомендовать пациентам получать профилактические дозы этого витамина.