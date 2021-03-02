МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. У россиян появилось больше свободных денег: индекс "свободных денег" (ИСД) января 2021 года показал максимальный рост за всю историю наблюдений. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир".
По сравнению с декабрем 2020-го индекс вырос на 82% и на 22% — с январем. Такой показатель демонстрирует динамику превышения доходов над расходами. По мнению экспертов, свободные деньги в бюджетах россиян образовались в период неопределенности из-за пандемии и скачка инфляции.
ИСД демонстрирует возможности россиян накапливать средства или тратить их на крупные покупки (техника, автомобили, жилье). Это те средства, которые остаются у семьи после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг, пояснили в холдинге.
Такую динамику можно объяснить в том числе сезонностью — в первый месяц года ИСД традиционно находится на пике, так как после Нового года граждане снижают свои траты. Исполнительный директор "Ромир" и Mile Group Инна Караева прокомментировала результаты исследования. "В этом году эффект был усилен снизившимися из-за ограничений возможностями трат на новогодних праздниках", — объяснила она.
Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов согласился с ней, отметив, что "январь 2021 года также оказался не активным из-за пандемии, многие люди отменили новогодние поездки, походы за покупками, больше проводили времени дома, а не в культурных учреждениях, магазинах и ресторанах".
В 2020 году в исследовании холдинга Ромир сообщалось, что объем свободных денег в российских семьях сократился в сентябре на 10% по сравнению с августом. За год падение составило 25%.
Индекс свободных денег — разница между доходами домохозяйств и необходимыми расходами. Средние доходы определили на основе расчетов "Ромира" и Росстата, а для оценки расходов проанализировали домохозяйства холдинга.
https://1prime.ru/society/20210302/833140860.html