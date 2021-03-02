МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Россия еще не прошла первую волну коронавируса и сейчас находится в стадии стабилизации, снижения инфекционного процесса, заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Врач рассказала о тяжелом осложнении коронавируса

"Начнем с того, что мы с вами еще первую волну не пережили, потому что классика жанра – ноль, подъем, ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. Ноль у нас был 2 марта. <…> Мы переживали осенне-весенние подъемы, а сейчас в стадии стабилизации, снижения инфекционного эпидпроцесса. По сути, мы живем с вами еще в первой волне", — сказал Горелов в эфире Первого канала.

Он также рассказал, что у 18% пациентов, которые перенесли коронавирус бессимптомно или с незначительными симптомами, антитела не вырабатываются вовсе. "Логичной является вакцинация вне зависимости от исходного статуса – болел ты или не болел. Весной я говорил это основываясь на том, что хотелось бы, чтобы больше лиц, которые не встретились с COVID, получили вакцинацию", — пояснил Горелов.

В настоящий момент масштаб производства позволяет вакцинироваться и тем, кто перенес COVID-19, и тем, кто еще не встречался с болезнью.