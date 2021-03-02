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В среду по всей стране пройдет проверка системы оповещения
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Масштабная проверка системы оповещения населения пройдет во всех регионах страны в среду, с помощью электросирен и громкоговорителей будет подаваться сигнал "Внимание всем!",... ПРАЙМ, 02.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Масштабная проверка системы оповещения населения пройдет во всех регионах страны в среду, с помощью электросирен и громкоговорителей будет подаваться сигнал "Внимание всем!", рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Третьего марта во всех субъектах страны будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала "Внимание всем!" путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 минуты)", — сказали в ведомстве.
Проверки проводятся с целью отработки своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
МЧС просит граждан сохранять спокойствие. В этом году подобные проверки запланированы 3 марта и 6 октября.