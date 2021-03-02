2021-03-02T22:17:00+03:00
2021-03-02T22:17:04+03:00
2021-03-02T22:17:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210302/833148282.html
ВОЗ заявила о признаках роста заболеваемости COVID в Европе
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о первых признаках возобновления роста заболеваемости коронавирусом в Европе, в том... ПРАЙМ, 02.03.2021
коронавирус, воз, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83221/34/832213439.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83221/34/832213439.jpg
https://1prime.ru/images/83221/34/832213438.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83221/34/832213438.jpg
https://1prime.ru/images/83221/34/832213437.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83221/34/832213437.jpg
https://1prime.ru/society/20210302/833145615.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЖЕНЕВА, 2 мар — ПРАЙМ. Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о первых признаках возобновления роста заболеваемости коронавирусом в Европе, в том числе на Балканском полуострове.
"После снижения заболеваемости COVID-19 в (европейском – ред.) регионе с начала февраля появились первые признаки ее возобновления в Центральной и Восточной Европе и на Балканах. Огонь еще не погас", — написал Клюге в своем Twitter.
По его данным, четыре из десяти стран мира с наибольшим числом случаев заражений COVID-19 за последние сутки расположены в европейском регионе. В связи с этим Клюге заявил о необходимости принятия мер, направленных на предотвращение передачи вируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.