МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Россиянам для того, чтобы избежать третьей волны коронавируса, необходимо вакцинироваться. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко сообщает РИА Новости. Американца парализовало ниже шеи из-за последствий COVID-19

Мурашко во время посещения Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна отметил, что в стране в настоящее время разработано три вакцины от этой инфекции.

"Мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию, она циркулирует. <…> Сегодня три вакцины официально зарегистрированы и работают на территории Российской Федерации. <…> Завершено клиническое исследование по лицам старше 60 лет "ЭпиВакКороны". Экспертные организации рассматривают эти документы, поэтому все движется в штатном режиме", — отметил министр.

Чиновник добавил, что в последние недели в стране наблюдается снижение заболеваемости, однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть — в первую очередь — от вакцинопрофилактики и других действий.

"Необходимо соблюдать меры дистанцирования, ношение масок и ряд других мероприятий, которые регламентированы Минздравом, Роспотребнадзором", — отметил Мурашко.

Министр снова призвал всех быть ответственными и проявлять заботу о своих близких. Особенно — о пожилых людях.