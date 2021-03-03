МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 10 535, до 4 278 750, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 10 535 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1316 (12,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении. Мурашко рассказал, как избежать третьей волны коронавируса

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 278 750 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,25%.

Наибольшее число новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Москве — 1284, Санкт-Петербурге — 962, Подмосковье — 691.

Наименьшее число новых случаев коронавируса выявлено в Магаданской области и Еврейской автономной области — по три случая, в Ненецком автономном округе — один.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ — 0%, 2. Республика Тыва — 0,03 %, 3. Магаданская область — 0,04%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 15 694 человека после COVID-19, за все время — 3 853 734.

В частности, в Санкт-Петербурге за сутки выписано 2635 человек, Москве — 2065, Подмосковье — 596.

За сутки в России подтверждены 452 смерти с COVID, за все время — 87 348.

В частности, в Москве — 46, Санкт-Петербурге — 39, Подмосковье — 33.