МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. "Норильский никель" рассчитывает к 9 марта стабилизировать ситуацию на аварийных рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" и определить выпадающие объемы добычи из-за их приостановки, сообщил журналистам президент и основной бенефициар компании Владимир Потанин.

"Я только что заслушал доклад соответствующих руководителей о том, какие принимаются меры. "Норильский никель", конечно, обладает достаточными компетенциями, для того чтобы справиться с этой проблемой. И те работы, которые сейчас ведутся, они адекватно отвечают обстановке. Ведется локализация подтопленных участков, закладка цемента для того, чтобы локализовать. Коллеги рассчитывают к 9 числу добиться окончательно перелома в этой ситуации и стабилизировать ситуацию", — рассказал Потанин. "Норникель" получил требование возместить вред животным из-за аварии

"9 марта мы проведем заседание правления, на котором окончательно утвердим тот план, который был предложен горняками – как по стабилизации ситуации, так и по дальнейшему выходу на нормальные объемы производства. В те же сроки, то есть 9 марта, будут определены те объемы производства, которые у нас под риском. На сегодняшний день можно сказать о том, что авария будет иметь материальный характер, то есть будут определенные потери для производства, но, к частью, это не затрагивает людей, экологию и другие чувствительные для нас вопросы", — добавил он.

В конце февраля "Норникель сообщил о частичной приостановке работы из-за подтопления рудников "Октябрьский" и "Таймырский", входящих в число ключевых для компании.

Акции "Норильского никеля" замедляли темпы снижения после сообщений основного бенефициара и главы компании Владимира Потанина о том, что "Норникель" рассчитывает к 9 марта стабилизировать ситуацию на аварийных рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" и определить выпадающие объемы добычи из-за их приостановки, следует из данных торгов. Акции "Норникеля" дешевеют почти на 6%

К 15.30 мск акции "Норникеля" вернулись к прежней динамики и теряют 0,97%, при этом после новостей бумаги замедляли темпы падения до порядка 0,2%. К текущему моменту индекс Мосбиржи растет на 0,74%.

Компания выведет из эксплуатации все аварийные участки на Норильской обогатительной фабрике (НОФ) и рассчитывает вернуть ее в рабочее состояние после 15 марта, сообщил журналистам президент и основной бенефициар компании Владимир Потанин.

В дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике (входит в дочернюю компанию "Норникеля" "Медвежий ручей") 20 февраля произошло обрушение. Площадь обрушения составила порядка 1 тысячи квадратных метров. В результате ЧП погибли трое рабочих, еще пятеро были госпитализированы.

"Я только что был на фабрике, смотрел тот план, который у нового руководства есть по ликвидации последствий аварии. И должен сказать о том, что мы приняли решение о полном выводе из эксплуатации всех аварийных участков, и мы не будем к ним больше возвращаться с целью исключения, не минимизации, а исключения повторения рисков такого рода аварий на потенциально аварийных участках", — сказал Потанин.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия.

Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии и ЮАР. В 2020 году компания произвела 235,7 тысячи тонн никеля (+3%), 487,2 тысячи тонн меди (-2%), 87,9 тонны палладия (-3%), 21,6 тонны платины (-1%).