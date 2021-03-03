МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Основатель Baring Vostok американец Майкл Калви считает, что его уголовное дело сильно повлияло на инвестиционный климат в России.

"Я считаю, что влияние было сильное. Потому что все, кто меня знает, знают, что я был среди иностранцев, наверное, самый позитивный, самый большой оптимист в России", — сказал Калви журналистам после заседания Мещанского суда Москвы, который рассматривает его дело.

Американец заявил, что многое сделал "для защиты имиджа России на международном уровне". "Я думаю, что все бизнес-сообщество чувствовало, что, если это может произойти с Майклом Калви, это может коснуться любого человека", — заметил он. Штрафы, поблажки и регистрация. Что ждет россиян с 1 марта

Калви добавил, что после окончания процесса, если у него будет возможность, планирует продолжать инвестиционную деятельность.

Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.

Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает.