МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса привела к росту зарплат сотрудников почты и курьерских сервисов, а также работников медицины и соцуслуг, и если зарплаты курьеров исчерпали потенциал роста, то жалованье врачей может продолжить рост и после завершения эпидемии, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

По данным Росстата, в 2020 году среднемесячная начисленная заработная плата в России выросла на 6% и составила 51 тысячу рублей. Зарплаты специалистов почтовой связи и курьерских служб за год выросли на 16,8%, до 29,5 тысячи рублей, здравоохранения и социальной сферы – на 14,5%, до 49,4 тысячи рублей.

В среднем оплата труда в РФ выросла на уровень, сопоставимый с инфляцией (4,9% по итогам 2020 года), в указанных же сферах примерно половину прироста можно объяснить пандемией коронавируса и возросшим спросом на их услуги, считает старший директор — руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.

ДОСТАВКА

Мало кому удалось пережить 2020 год, не прибегнув к помощи сервисов доставки, в результате спрос на их услуги вырос в разы, отметила управляющий директор "VK Работа" Алла Аршевская. По ее словам, высоким был запрос не только на курьеров, но и на почтальонов, логистов, сортировщиков. "Заметный рост количества этих вакансий начался с мая, а пик размещения пришелся на ноябрь-декабрь", — добавила эксперт. В Испании научились добывать электроэнергию из апельсинов

В компании hh.ru рассказали РИА Новости, что зарплатные предложения для курьеров планомерно росли, начиная с апреля 2020 года. "Если в апреле 2019 года курьеру в среднем предлагали ставку 35 тысяч рублей, в апреле 2020 эта сумма увеличилась до 40 тысяч рублей, а к концу 2020 превратилась в 45 тысяч рублей. Это на 10 тысяч рублей больше, чем среднее значение курьерских зарплат в конце 2019 года", — подсчитали в hh.ru.

Согласно оценкам "VK Работа", предлагаемые зарплаты курьеров за прошлый год увеличились в среднем на 17,5%, по расчетам hh.ru – на 29%.

Однако в последнее время спрос на курьеров стабилизировался, указывают в hh.ru. "В течение трех последних месяцев ситуация на рынке труда курьеров стабильна, а угроза новых локдаунов снижается, и можно говорить о том, что спрос на курьеров и их зарплаты реализовали свой потенциал роста и после снятия пандемии нет объективных причин для повторения динамики 2020 года", — пояснили в рекрутинговой компании.

ЛЕЧЕНИЕ

Что касается роста заработных плат работников здравоохранения и социальной сферы, то ключевую роль здесь сыграли дополнительные выплаты для работающих с больными с коронавирусной инфекцией, напомнил сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Медперсонал, оказывающий помощь гражданам с COVID, начиная с апреля 2020 года получает дополнительные фиксированные госвыплаты. Специальные доплаты положены и работникам социальных учреждений. Только в первом квартале текущего года на эти цели кабмин направит более 49 миллиардов рублей. Эксперты рассказали об идеальных подарках на 8 марта

При этом, по мнению Анисимовой из АКРА, повышенные темпы роста оплаты труда могут сохраниться в здравоохранении и после окончания пандемии, учитывая, что заработок бюджетников находится на контроле у руководства страны.

"Такие же темпы роста заработных плат после окончания пандемии могут сохраниться разве что в здравоохранении и соцзащите, ведь недавно президент поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников. Сложно ожидать, что на медицинские товары и на курьерские службы сохранится такой же высокий спрос, как и во время пандемии, периода "удаленки" и повсеместного ношения масок. Однажды этот период закончится, и текстильным производствам нужно будет искать новые ниши, а спрос на курьеров упадет", — предположила она.