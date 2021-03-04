МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 11 385, до 4 290 135, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Доказана связь COVID-19 с группой крови

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 11 385 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 409 (12,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 290 135 случаев заболевания.

Темп прироста составляет 0,27%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 2150, Санкт-Петербурге — 986, Подмосковье — 693.

Наименьшее число случаев отмечено в Ненецком автономном округе — 4, Еврейской автономной области — 3, Чукотском автономном округе — 1.За сутки в РФ выписаны 16 123 человека после COVID-19, за все время — 3 869 857. В частности, в Санкт-Петербурге выписали 2 609 человек, в Москве — 2421, в Подмосковье — 587.

За сутки в России подтверждены 475 смертей с COVID-19, за все время пандемии — 87 823.

В частности, в Москве за сутки скончался 51 пациент с коронавирусом, Санкт-Петербурге — 48, Подмосковье — 29.