2021-03-05T17:26:00+03:00
2021-03-05T18:01:11+03:00
2021-03-05T17:26:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210305/833174859.html
Рождаемость в России в январе снизилась на 10,3%
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рождаемость в России в январе 2021 года снизилась в годовом выражении на 10,3% и составила 106 тысяч человек, сообщил в пятницу Росстат. По данным статистического ведомства, в... ПРАЙМ, 05.03.2021
рождаемость, россия, новости, экономика, общество
https://1prime.ru/images/83298/90/832989081.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83298/90/832989081.jpg
https://1prime.ru/images/83298/90/832989080.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83298/90/832989080.jpg
https://1prime.ru/images/83298/90/832989068.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83298/90/832989068.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210305/833173848.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Рождаемость в России в январе 2021 года снизилась в годовом выражении на 10,3% и составила 106 тысяч человек, сообщил в пятницу Росстат.
По данным статистического ведомства, в январе 2020 года в России родилось почти 119 тысяч младенцев.
Смертность в январе выросла на 33,9% в годовом выражении. Число умерших в России в январе составило почти 220 тысяч человек против 164 тысяч в 2020 году.