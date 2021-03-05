МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Рождаемость в России в январе 2021 года снизилась в годовом выражении на 10,3% и составила 106 тысяч человек, сообщил в пятницу Росстат. Банк России сообщил о снижении международных резервов страны

По данным статистического ведомства, в январе 2020 года в России родилось почти 119 тысяч младенцев.

Смертность в январе выросла на 33,9% в годовом выражении. Число умерших в России в январе составило почти 220 тысяч человек против 164 тысяч в 2020 году.