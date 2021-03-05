МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Российская вакцина "Спутник V" поднялась на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее стран, обогнав Pfizer, говорится в сообщении в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

"Спутник V" — вторая по популярности вакцина против коронавируса по количеству одобрений от регуляторов. Спасибо за Ваше доверие!", — заявили разработчики. Число мошеннических сайтов со словом "вакцина" в адресе резко выросло

Первое место в мире по количеству одобрений в настоящее время занимает вакцина AstraZeneca, разрешенная в 49 странах, за ней следует "Спутник V" с 45 странами.

Третью строчку занимает Pfizer (43 страны). Далее следуют вакцина Moderna (19 стран), а также три китайские вакцины — Sinopharm (18), Sinovac (16), CanSino (4).

Восьмое место занимает вакцина Johnson&Johnson, ее одобрили 4 страны. У вакцины Moderna выявлен отложенный побочный эффект

В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане.

"Спутник" также одобрили в Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке.

Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина, превысила 1,2 миллиарда человек.

Продвижением российской вакцины "Спутник V" за зарубежных рынках занимается Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Как ранее заявлял глава фонда Кирилл Дмитриев, доверие к российской вакцине растет, поскольку у нее нет побочных эффектов и она не провоцирует аллергию.

Сообщается, что вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Ранее Еврокомиссия разрешила странам Европы закупать российские вакцины