МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Если до того, как у человека появится чувство насыщения, съесть больше еды, чем нужно организму, то начинается переедание — и такое состояние, если будет часто, ведет к риску нарушения работы системы пищеварения, предупредила в эфире радио Sputnik врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная. Диетолог развеяла три главных мифа о похудении и здоровой еде

По ее словам, человек чувствует, что сыт, не сразу после еды, а примерно через 20 минут. При частом переедании возникает риск растянуть желудок, а чтобы вернуть все в прежнюю форму, понадобится несколько месяцев и переход на дробное питание.

"Людям, которые очень любят поесть, которые понимают, что съедают гораздо больше нужного и хотят следить за своим весом, нужно частое и дробное питание. Это должны быть небольшие порции высококалорийной еды, так они смогут наедаться маленькими порциями. Потом уже можно будет и уменьшить калорийность. Через несколько месяцев нормализуется объем желудка, ведь он мышечный орган и реагирует на объем питания", – отметила врач.

Бережная предупредила, что если вовремя не начать себя контролировать, то высок риск набрать излишний вес и увеличить желудок до такого размера, что придется делать операцию.

"У людей с избыточной массой тела объем желудка значительно больше, чем у людей худых. У людей с огромной массой тела, то есть с индексом массы тела больше 40-45, как правило, растянуты стенки желудка до такой степени, что без хирургии здесь не справиться. У них желудок сам не сократится", – сказала врач.

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