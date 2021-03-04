МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Взрослому человеку следует употреблять не более пяти граммов соли в сутки, отметил в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. Обнаружен секрет правильного питания для продления жизни

По его словам, эту норму рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Между тем, в России очень многие люди ее нарушают.

"Среди всех пищевых компонентов, среди всех макро- и микронутриентов в рационе современного россиянина самое большое превышение идет по соли. Самое большое превышение не по калориям, не по белкам, не по каким-то другим компонентам, а именно по соли", – сказал диетолог.

По данным медиков, в Европе и США средний житель потребляет около десяти граммов соли в сутки, в России – 12 граммов.

"Беда вся не столько в соли из солонки, поскольку ее легко контролировать, основная сложность в продуктах в упаковке. То есть в полуфабрикатах, куда соль добавляют в качестве консерванта и улучшителя вкуса. Эту соль мы иногда не чувствуем, но там она в больших количествах содержится", – отметил Бобровский.

По его словам, частые превышения суточной нормы соли увеличивают риск развития сердечно-сосудистых и других заболеваний.

"К сожалению, повышенное содержание соли дает о себе знать в первую очередь через сердечно-сосудистые заболевания вроде гипертонии. В этом случае можно и нужно сокращать потребление соли, но лучше начать это делать заранее, когда проблем еще нет", – сказал врач.

Он призвал внимательно изучать количество соли в составе продуктов, чтобы снизить ее потребление. Хотя не на каждой упаковке это количество указывается, однако эту информацию можно легко найти в специализированных медицинских изданиях, а также, например, на сайте Роспотребнадзора.

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