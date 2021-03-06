МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Разовая порция блинов для человека с нормальной массой тела должна быть небольшой, 150-200 граммов, обычно это три-четыре блинчика, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Названо место, где можно купить самые дешевые блины в масленицу

"Для здорового человека с нормальной массой тела, чтобы избежать переедания, чувства тяжести и не злоупотреблять сахаром, порция должна быть небольшой — 150-200 граммов с учетом начинки и припека, обычно это три-четыре блинчика. Людям, страдающим различными заболеваниями, употребление блинов, как правило, рекомендуют ограничить. В любом случае, если у вас есть какое-либо заболевание, то по вопросам питания необходимо проконсультироваться у врача", — рассказала она.

По словам Стародубовой, существует множество способов сделать сами блины менее калорийными. Например, можно использовать молоко или кефир пониженной жирности, приготовить блины на молочной сыворотке, уменьшить количество сахара и желтков в рецепте, частично заменив их белками, вместо муки высшего сорта использовать различные виды муки из цельного зерна — гречневую, полбяную, ржаную.

"Это позволит разнообразить вкус блинов, снизит их калорийность и обогатит блюдо витаминами, минеральными веществами и клетчаткой. Важно понимать, что и в случае изменения рецепта блюдо остается довольно калорийным — около 200 килокалорий на 100 граммов", — отметила собеседница агентства.

В 2021 году Масленичная неделя отмечается с 8 по 14 марта.

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