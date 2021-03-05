МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Роспотребнадзор напомнил, на что нужно обращать внимание при выборе продуктов в преддверии масленичной недели. Эксперты рассказали об идеальных подарках на 8 марта

Масленица в этом году отмечается с 8 по 14 марта.

"Для многих праздничных блюд, блинов, вареников, сырников, пирогов с начинкой и без нее, общим продуктом является мука. К порче муки приводят следующие процессы: прогоркание, прокисание, плесневение, развитие насекомых и клещей и слеживание", — говорится в сообщении.

В ведомстве советуют правильно хранить муку и просеивать перед замесом теста.

При выборе сметаны и творога нужно обращать внимание на условия хранения и маркировку. Температура хранения этих продуктов не должна превышать 6 градусов. В составе хороших творога и сметаны не должно быть ничего, кроме молока и закваски.

Часто для начинки блюд на Масленицу используют ягоды. Роспотребнадзор рекомендует не покупать замороженные ягоды, слипшиеся в один ледяной кусок. Добавляется, что на ягодах, продающихся в режиме самообслуживания, могут быть микробы от грязных рук или кашля и чихания покупателей.

"При выборе мяса важно не покупать его у случайных лиц, в местах несанкционированной торговли, с автомашин вдоль дорог. В этих случаях есть риск приобрести мясо больных или павших животных", — подчеркивается в сообщении.

Роспотребнадзор напоминает, что все блюда из мяса необходимо подвергать термической обработке, чтобы не получить кишечные инфекции или паразитарные заболевания.

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