МОСКВА, 6 мар – ПРАЙМ. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИА Новости развеял мифы о том, что собак мелких пород не нужно выгуливать и дрессировать, что такие породы идеально подходят детям и громко лают. В России изменились правила перевозки животных в поездах

"Маленьких собак-компаньонов часто заводят в качестве домашних любимцев. У кого-то они вызывают умиление, у других – снисходительное отношение, которое связано с распространенными мифами о них. Многие считают, что такие собаки бесконечно лают, могут ходить на пеленку и совершенно не нуждаются в дрессировке. Но эти мифы не имеют ничего общего с реальностью и вводят многих начинающих собаководов в заблуждение", — сказал Голубев.

Самым распространенным он назвал миф о том, что маленькие породы собак могут обходиться без прогулок. По словам кинолога, собака на прогулках не только справляет нужду, но и знакомится с окружающим миром и развивается. "Питомец должен гулять ежедневно, как минимум два раза в день. Прогулки – время для физической активности вашей собаки, это благоприятно сказывается на выносливости, скорости реакции и в целом на всем организме вашего питомца. Не нужно пренебрегать прогулками с животным, даже если вы обладатель маленькой собачки", — сказал Голубев.

Вторым мифом он назвал мнение о том, что маленькие собаки не нуждаются в обучении и дрессировке. "Это абсолютное заблуждение", — отметил эксперт.

По его словам, размер собаки не влияет на её поведение. И если собака растет без воспитания, то хозяева часто сталкиваются с агрессией и всевозможными поведенческими проблемами. Из этого, рассказал кинолог, появляются мифы, что маленькие собаки агрессивные и много лают. Россияне во II квартале увеличили интерес к покупке домашних животных

"Как правило, громкий и частый лай – это следствие неграмотного воспитания питомца. Животные, понимающие, что им достаточно подать голос, чтобы добиться поощрения или привлечь внимание, будут прибегать к этой уловке постоянно. С проблемой частого лая сталкиваются владельцы не только мелких, но и крупных собак. И причина здесь кроется не в размере животного, а в отсутствии дрессировки", — отметил Голубев.

Также он назвал неверным представление том, что такие собаки требуют меньшего ухода. "Напротив, иногда содержание собаки мелкой породы может оказаться более трудоемким. Не стоит забывать, что уход нужен собаке любой породы. Безусловно, собаку меньшего размера проще транспортировать и купать, но других преимуществ, связанных с содержанием, у маленьких собак нет", — рассказал кинолог.

Еще одним мифом он назвал мнение о маленьких породах как лучшем выборе животного для детей. По мнению кинолога, лучшими собаками для детей являются те, которые обладают веселым нравом, спокойно воспринимают детские шалости. Главную роль играет не размер животного, а особенности его характера. "Для детей подходят собаки, которые отличаются дружелюбностью, легко вступающие в игру, в меру активные и не требующие специального ухода", — рассказал он.

Голубев посоветовал не брать для детей дошкольного возраста совсем маленьких и хрупких собак, поскольку ребенок может случайно навредить питомцу. Кроме того, иногда представители маленьких пород оказываются достаточно своенравными и трудно поддаются дрессировке, с такой собакой будет сложно справиться даже взрослому человеку, рассказал кинолог.

Читайте также:

Названа дата начала вакцинации от аллергии на кошек в России