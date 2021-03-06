МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Ощущение счастья для женщины стоит создавать постоянно, уделяя ей внимание и общаясь с ней, рассказали РИА Новости в канун Международного женского дня опрошенные психологи. Эксперты рассказали об идеальных подарках на 8 марта

"Нужно делать женщину счастливой всегда, а не один день в году. И одного, даже самого замечательного, действия недостаточно. Если мужчина невнимателен к своей женщине в течение всего года, вряд ли он за один праздничный день это чудесным образом компенсирует", — сказала заведующая патопсихологической лаборатории "клиники первого психотического эпизода" ПКБ №1 имени Н. А. Алексеева Анна Подольская.

По ее словам, есть лишь один универсальный совет по поводу того, что может понравиться в качестве подарка всем женщинам без исключения.

"Восьмого марта поздравляют не только своих возлюбленных и жен, но и дочерей и матерей. Это все женщины разных возрастов. Как им всем может нравиться что-то одно? Нужно быть внимательным, общаться с человеком. Смотреть на реакцию на различные действия и так далее… Наверное, за предыдущие годы мужчины уже могли понять, что нравится или не нравится их женщинам. И если уж говорить об универсальном совете, то все женщины точно ждут внимания. А вот как оно будет проявлено – зависит от каждого конкретного мужчины", — уточнила Подольская.

Клинический психолог ПКБ №1 имени Н. А. Алексеева Галина Леонтьева согласилась с коллегой, сказав, что одним из главных мотивов в отношениях должны быть внимание, теплота в отношениях, забота и учитывание взаимных интересов и потребностей. "Не надо превращать праздник в формальность… Любая женщина легко почувствует, поздравляете ли вы ее формально, потому что вроде так принято, или делаете это с душой, потому что хочется порадовать дорогого человека", — добавила Леонтьева.

По ее словам, есть разные способы понять, нравятся ли женщинам конкретные поступки и подарки. "Женщины обычно охотно говорят, что им нравится, а что нет, особенно если их об этом прямо спросить. Более того, многие женщины заранее намекают, а иногда и открыто говорят, что хотели бы получить в подарок. Особо продвинутые мужчины могут понаблюдать за невербальными проявлениями радости или недовольства. Например, улыбка, смех, хорошее настроение, светящиеся глаза вашей женщины подскажут вам, что ей, скорее всего, нравятся ваши действия", — отмечает психолог.

При этом, чтобы сделать сюрприз, который гарантированно понравится, нужно время, искренний интерес к человеку и хорошее знание его потребностей, напомнила Подольская. Со своей стороны, Леонтьева отметила, что сюрприз не может стать универсальным решением, особенно если отношения недавние и знаний о другом человеке недостаточно.

"Поэтому, конечно, лучше аккуратно поинтересоваться, чем вы могли бы порадовать свою женщину. Но мне хотелось бы и женщинам посоветовать не играть в игру: "Я не знаю, чего хочу, но, если ты меня любишь, ты угадаешь". Это не продуктивно", — подчеркнула она.

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