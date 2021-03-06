МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Российские многодетные семьи имеют целый список льгот, в том числе — право на вычет по земельному налогу и бесплатный проезд. Россиянам напомнили об основных изменениях по налогу на имущество

Соответствующие разъяснения были опубликованы на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

"Парламентская газета" составила список таких льгот для семей с тремя и более детьми.

Итак, многодетные семьи в России имеют право на:

Деньги на землю и квартиру. Налоговый кодекс предусматривает, что налог на земельный участок для многодетных семей следует уменьшать на величину кадастровой стоимости шести соток. Это касается земель, находящихся в собственности либо бессрочном пользовании, а также наделов, полученных по наследству.

Скидка на коммуналку. Многодетные семьи вправе рассчитывать на льготные тарифы по оплате коммунальных услуг. Минимальная планка, установленная федеральными властями — 30%. А для тех, у кого 10 детей и более, нижний предел — 50%.

Бесплатный проезд. Родители с тремя и более детьми имеют право бесплатно ездить на городском транспорте — трамваях, троллейбусах, метро, автобусах. Исключение — такси.

Детям из многодетных семей положено бесплатное питание в школах и колледжах. В зависимости от учебного заведения это может быть либо только завтрак, либо завтрак и обед, либо завтрак, полдник и обед. А где-то даже ещё и ужин.

У родителей многодетных семей также есть право на бесплатные лекарства для детей. Причём существуют два перечня лекарств — один для детей до трёх лет, другой — до шести. В список входят 250 препаратов.



Деньги на школьную форму: многодетным семьям предоставляют компенсацию за покупку установленной нормативами школьной формы либо на заменяющий её комплект детской одежды, а также форму для физкультуры.

В России действует свободный вход в музеи для многодетных семей.



Субсидии на дачу. Многодетные семьи имеют право на субсидии на личное подсобное хозяйство. Их несколько видов.

Освобождение от уплаты регистрационного сбора.



Родители, воспитывающие трёх или более детей, могут рассчитывать, что обязательный взнос при регистрации предпринимательства платить придётся лишь частично. Отдельные регионы полностью освобождают новоиспечённых многодетных предпринимателей от выплаты сбора.