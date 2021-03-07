МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. За последние два года в Кодексе об административных правонарушениях и в Уголовном кодексе были приняты изменения, направленные на увеличение штрафов. Крупные штрафы даже на сотни тысяч рублей теперь можно получить за то, за что раньше наказывали гуманнее или не наказывали вовсе. Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", усматривают закономерность: чем больше вторжение в интересы и безопасность других людей, тем выше ответственность. Эксперт рассказал, какие подробности знает о вас интернет

"По общему правилу штрафы на физических лиц устанавливаются в размере, не превышающем пяти тысяч рублей, однако за совершение ряда правонарушений гражданину могут назначить штраф вплоть до 500 тысяч рублей", — говорит заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

Спектр статей КоАП РФ достаточно широк, но деяния, за которые законодатель предусматривает такие штрафы, затрагивают интересы довольно большого круга лиц.

Так, оскорбление власти, общества и государства предусматривает штраф до 100 тысяч рублей. На эту же сумму могут оштрафовать и распространителей фейковых новостей с угрозой вреда. "За рецидив подобных нарушений может наступить даже уголовная ответственность", — обращает внимание генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

"Наказание в 100 тысяч может быть применено за распространение в интернете информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству", — конкретизирует Миронов.

Нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия может повлечь за собой наказание в 200 тысяч рублей, а распространение в СМИ "заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений", повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, влечет за собой уже 300 тысяч штрафа. Соцсети хотят штрафовать за неисполнение закона о саморегулировании

До 300 тысяч рублей могут оштрафовать иностранных агентов или признанных таковыми лиц. От 200 до 400 тысяч – за призывы к отчуждению территории Российской Федерации и нарушение целостности РФ.

За повреждение воинских захоронений и памятников штрафные санкции по УК РФ составляют до 3 млн рублей. "За подобные нарушения может наступить даже лишение свободы", — указывает Петропольский.

ОСКОРБЛЕНИЯ И FAKE-NEWS

"Согласно изменениям в законодательстве, большие штрафы теперь можно получить за то, за что раньше штрафовали значительно гуманнее либо вообще не штрафовали", — предупреждает юрист.

Например, оскорбление в Интернете грозит гражданам штрафом размером до 10 тысяч рублей, пропаганда наркотиков — до 30 тысяч.

В случае распространения фейковых новостей с тяжкими последствиями санкции колеблются от 700 тысяч до 1,5 млн рублей.

По административной статье 5.61.1 КоАП за клевету может грозить штраф от одного до трех миллионов рублей, добавляет Редин. Ранее статья за это была в Уголовном кодексе, однако теперь ее декриминализовали, и клевета квалифицируется как административное правонарушение.

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

Крупными штрафами могут поплатиться и владельцы транспортных средств, особенно если они используются для получения дохода. Так, на полмиллиона рублей могут оштрафовать собственника крупногабаритного транспортного средства за движение с превышением допустимых габаритов на величину более 50 сантиметров, если это зафиксировано специальными техническими средствами, рассказывает Миронов.

Если ПДД по нескольким пунктам нарушил представитель организации, например, те же правила перевозки габаритных и опасных грузов, то штраф в совокупности может составлять до 1 миллиона рублей (по 500 тысяч за каждое нарушение), указывает управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин. Соцсети хотят штрафовать за неисполнение закона о саморегулировании

В практике Петропольского был уникальный случай, когда штраф в 300 тысяч был выписан на машину, оформленную на юридическое лицо, за парковку на газоне.

САМЫЕ ЖЕСТКИЕ ШТРАФЫ

По административному законодательству штрафы на сумму свыше полумиллиона рублей к физическим лицам не применяются, отмечают эксперты. При этом санкции, применяемые к юрлицам, в разы больше, чем по отношению к обычным гражданам, но и платить их компаниям, как правило, легче.

"По большей части штрафы от миллиона рублей назначаются организациям за нарушение правил таможенного законодательства или гражданам, совершившим уголовно наказуемое деяние", — разъясняет Редин.

По отношению к операторам связи, не применившим оборудование для устойчивой работы интернета на территории России, действует новый закон, предусматривающий штрафы до 1 миллиона рублей.

Крупные штрафы ожидают и нарушителей правил благоустройства. Так, за самовольное проведение земляных работ и за несогласованные работы организации могут наказать на один миллион рублей.

По словам юриста, самые высокие штрафы суды назначают за нарушение таможенного законодательства — за 2019 год средняя сумма штрафа за несоблюдение таможенной процедуры составила 8,4 миллиона рублей.

За создание условий для торговли детьми и (или) эксплуатации детей, а также за изготовление порнографии с ними юрлицу грозит штраф от 1 до 5 млн.

Такая же санкция предусмотрена за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, биологически активных добавок, медицинских изделий.

Самовольная добыча янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней обернется штрафом на сумму от 10 до 60 миллионов.

"За нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия санкции доходят до 20, а за уничтожение памятников, включенных в список всемирного наследия – 60 млн рублей", — говорит юрист.

ГРЯДУЩИЕ ПОПРАВКИ

За последние пару лет как в кодексе об административных правонарушениях, так и в уголовном кодексе были приняты изменения, которые направлены на увеличение штрафов за совершение ряда правонарушений, говорит доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов. Лучше не знать. Кому принадлежит ваш компьютер на самом деле

Кроме того, в Госдуме подготовили поправки в действующее законодательство о наказании за оскорбление ветеранов. Проектом предусмотрено изменить статью 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации", а также статью 354.1 Уголовного кодекса "Реабилитация нацизма" — одной из видов санкций указан штраф. Так что, если задуматься, даже защищать можно далеко не всех.

"При этом тенденция к ужесточению наказания за подобные правонарушения и преступления, скорее всего, сохранится", — полагает эксперт.

"Мы видим некую закономерность, которая будет наблюдаться в любой редакции закона: чем более мы вторгаемся в интересы безопасность других людей, тем выше наша ответственность и тем внимательнее мы должны относиться к собственным действиям", — заключает Миронов.