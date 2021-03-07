МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей за безбилетный проезд, вступает в силу в России. Собянин рассказал, как обновят общественный транспорт Москвы в 2021 году

Документ разработало министерство транспорта. Изменения предлагаются в статью 20 Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта РФ.

Закон запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.

Кроме того, он разграничивает между федеральным центром и субъектами РФ полномочия по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа.

"С сегодняшнего дня кондукторы и водители должны понимать, что высаживая ребенка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность. Оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья. Ситуация, подобная недавнему случаю в Кировской области, когда девочку 12 лет поздно вечером в 20-градусный мороз кондуктор высадил из автобуса, не должна повториться", — прокомментировал документ председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого цитирует сайт палаты.

Ранее в социальных сетях была опубликована информация о том, что вечером 25 февраля 12-летнюю девочку, возвращавшуюся с занятий по акробатике домой, высадили из автобуса. Выяснилось, что у девочки не хватало одного рубля на проезд. Кондуктор заставила школьницу выйти из автобуса, несмотря на то, что было уже позднее время, а температура на улице опустилась до минус 20 градусов. К тому же, как заявил отец девочки, у нее из-за холода разрядился телефон. Региональная прокуратура начала проверку по факту инцидента.