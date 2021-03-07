МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Соотношение женщин и мужчин на руководящих должностях в России почти сравнялось и составило 45% против 55%, но это не следствие борьбы за равноправие полов, а результат прогресса, считает завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им Плеханова Елена Егорова, основываясь на данных Росстата. Варданян дал прогноз о наиболее востребованных профессиях будущего

"Причины роста не в том, что женщины стали бороться за равноправие, это естественный процесс развития — у них стало меньше детей, на помощь приходит бытовая техника, они освобождаются и, если хотят, они будут развиваться", — считает Егорова.

Она отметила, что образование в России равное, и кто приложил способности, тот и выходит на повышение. Эксперт полагает, что такое соотношение мужчин и женщин на руководящих постах сохранится или будет колебаться в этих пределах.

"Хоть мы и говорим, что женщины идут на руководящую должность, но они остаются женщинами. Одно дело занять позицию руководителя управления, департамента, и другое — возглавить компанию, крупное предприятие, министерство. Там уже работа ненормированная, нервная, не все женщины этого хотят", — добавила эксперт.

По информации Росстата, в 2019 году из 35 миллионов работающих женщин 1,96 миллиона (или 5,6% от общего числа занятых женщин) занимали руководящие позиции. Мужчин-руководителей в 2019 году насчитывалось почти 2,4 миллиона человек или 6,5% из 36,9 миллиона занятых.