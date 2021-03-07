МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Вузы в следующем учебном году смогут проводить экзамены онлайн с помощью биометрии, сообщает пресс-служба кабмина. Российские вузы возвращаются к очному и гибридному обучению

Отмечается, что формат будет доступен студентам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

"В следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС)", — говорится в сообщении.

Согласно постановлению, подписанному председателем правительства Михаилом Мишустиным, решение об этом будет принимать руководство вузов. Кроме того, для этого будет нужно согласие студента.

Система биометрии обеспечивает обработку, сбор и хранение персональных данных, их проверку и передачу в вуз.

Студентам нужно будет зарегистрироваться в системе и перед началом экзамена пройти процедуру прокторинга — произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Система запомнит поведение пользователя и идентифицирует как человека. Затем сведения будут переданы в вуз по защищенным каналам. Когда личность студента подтвердится, он будет допущен к экзамену.

"Такой формат сдачи экзаменов позволит расширить возможности проведения промежуточной аттестации для студентов из отдалённых населённых пунктов. У них появится возможность не приезжать в вуз для сдачи экзаменов", — подчеркивается в сообщении.