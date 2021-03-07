МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Здоровой альтернативой сладким сиропам, варенью и жирным начинкам в блинах могут быть свежие ягоды и фрукты, сметана пониженной жирности, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Россияне резко увеличили траты перед Масленицей

По её словам, существует множество способов приготовления блинов: на опаре, пресных блинчиков на молоке или кефире, фаршированных различными начинками с припеком и так далее. С давних времен существуют и особенные "блинные" традиции, например, на Масленицу блины становились самым популярным блюдом, ими угощались в течение всей масленичной недели. Но сейчас блины и оладьи часто готовят на завтрак, особенно по выходным и праздничным дням.

"Для ежедневного употребления блины не очень подходят, так как являются относительно калорийным блюдом из-за довольно высокого содержания жиров и сахара в своем составе. Так, в среднем в 100 граммов блинов содержится 230 килокалорий, 6 граммов белка, 30 граммов углеводов и 10 граммов жиров. Необходимо учитывать и то, с чем блины подаются к столу. Здоровой альтернативой сладким сиропам, варенью и жирным начинкам станут свежие ягоды и фрукты, сметана пониженной жирности", — рассказала Стародубова.

Диетолог добавила, что в качестве начинки для фаршированных блинчиков хорошо подойдет нежирный творог, тушеная с грибами капуста, яблоки, припущенные с корицей, или диетические сорта мяса и птицы — кролик, цыплёнок, индейка.