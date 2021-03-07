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Австрия прекратила вакцинацию партией AstraZeneca после смерти женщины
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После смерти привитой женщины и заболевания другой власти Австрии решили в качестве меры предосторожности приостановить использование партии вакцины AstraZeneca, следует из... ПРАЙМ, 07.03.2021
австрия, astrazeneca, вакцинация, коронавирус, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. После смерти привитой женщины и заболевания другой власти Австрии решили в качестве меры предосторожности приостановить использование партии вакцины AstraZeneca, следует из заявления Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения Австрии (BASG).
Согласно пресс-релизу ведомства, 49-летняя женщина, получившая прививку от коронавируса, скончалась в результате тяжелых нарушений свертываемости крови. У другой привитой женщины в возрасте 35 лет развилась тромбоэмболия легочной артерии, в настоящее время она выздоравливает. Обе женщины получили вакцину из одной и той же партии препарата в клинике в Цветле (федеральная земля Нижняя Австрия).
"В настоящее время нет никаких доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией", — заявили в ведомстве, отметив, что тромботические нарушения не входят в число известных побочных эффектов вакцины от AstraZeneca.
Согласно заявлению, уже "полным ходом" ведётся расследование с целью исключить наличие связи между ухудшением состояния здоровья привитых и вакцинацией. При этом "в целях безопасности" было принято решение не использовать оставшуюся часть партии вакцины, которая применялась для вакцинации обеих женщин.