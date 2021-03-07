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Глава ВОЗ высоко оценил вложения России в науку
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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус положительно отозвался о вложениях России в науку. "Я провел конструктивный разговор с Михаилом... ПРАЙМ, 07.03.2021
россия, коронавирус, воз, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус положительно отозвался о вложениях России в науку.
"Я провел конструктивный разговор с Михаилом Мурашко, министром здравоохранения России, по вопросу реагирования на пандемию коронавируса по всему миру и в России, а также о "Спутнике V" и процессе включения в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Я ценю инвестиции России в науку", — написал глава ВОЗ в Twitter.
Глава ВОЗ также отметил, что обсудил с министром Мурашко роль системы первичной медицинской помощи, продвижение здорового образа жизни и борьбу с неинфекционными заболеваниями. "ВОЗ очень ценит ведущую роль России и её финансовую поддержку в этой сфере", — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что министр здравоохранения РФ в ходе видеозвонка обсудил с гендиректором ВОЗ рассмотрение заявки на включение вакцины от коронавируса "Спутник V" в список средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.