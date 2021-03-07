МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус положительно отозвался о вложениях России в науку. "Спутник V" обогнал Pfizer по числу стран, одобривших применение

"Я провел конструктивный разговор с Михаилом Мурашко, министром здравоохранения России, по вопросу реагирования на пандемию коронавируса по всему миру и в России, а также о "Спутнике V" и процессе включения в список лекарственных средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Я ценю инвестиции России в науку", — написал глава ВОЗ в Twitter.

Глава ВОЗ также отметил, что обсудил с министром Мурашко роль системы первичной медицинской помощи, продвижение здорового образа жизни и борьбу с неинфекционными заболеваниями. "ВОЗ очень ценит ведущую роль России и её финансовую поддержку в этой сфере", — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения РФ в ходе видеозвонка обсудил с гендиректором ВОЗ рассмотрение заявки на включение вакцины от коронавируса "Спутник V" в список средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.