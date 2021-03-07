МИНСК, 7 мар — ПРАЙМ. Белоруссия запустит промышленное производство вакцины от коронавируса "Спутник V" 30-31 марта, пробная партия этого препарата уже проходит экспертизу в РФ, заявил замминистра здравоохранения республики Дмитрий Чередниченко. "Спутник V" обогнал Pfizer по числу стран, одобривших применение

"Двадцать шестого февраля выпущена первая партия, так называемая валидационная партия (вакцины "Спутник V") – 15 тысяч ампул, которые сейчас проходят в российском институте (имени) Гамалеи экспертизу на устойчивость, эффективность и так далее. И с 30-31 марта мы начнем уже производить вакцину и планируется, что … (это будет) 500 тысяч доз ежемесячно", — сказал Чередниченко в интервью телеканалу ОНТ, которое показано в воскресенье.

По словам замминистра, сейчас в республике стоит задача привить своих граждан от коронавируса, после чего можно будет начать и экспорт вакцины.

"В настоящее время "Спутник V" — это та вакцина, которая действительно обладает наиболее высокой эффективностью. По количеству побочных эффектов – они совсем минимальны. Поэтому мы сейчас работаем с вакциной "Спутник V", с Sinopharm — китайской вакциной, но не забываем и про других производителей… Поэтому переговоры ведутся, держим на контроле эту ситуацию", — заметил Чередниченко.

Он не исключил, что в будущем на белорусских фармацевтических предприятиях начнут разливать и другие вакцины от коронавируса, которые докажут свою эффективность. "Почему нет? Локализация открыта для всех", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Замглавы минздрава также добавил, что массовую вакцинацию от COVID-19 в Белоруссии начнут в апреле. Bloomberg подсчитал потери Европы из-за низких темпов вакцинации

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Белоруссии сейчас заметно выше по сравнению с летом и первой волной заболеваемости. Между тем минздрав заявил, что уровень выявленных случаев COVID-19 ниже прогноза.

В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". В феврале в Белоруссию также прибыла первая партия китайской вакцины в размере 100 тысяч доз. Как сообщал глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, население Белоруссии на 1 апреля 2020 года составляло около 9,4 миллиона человек.