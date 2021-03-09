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Зафиксировано наименьшее число случаев коронавируса в России с 2 октября
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Число случаев коронавируса в России наименьшее с 2 октября (9 445), рост до 4 342 474, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Согласно... ПРАЙМ, 09.03.2021
россия, пандемия коронавируса, новости, общество
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Число случаев коронавируса в России наименьшее с 2 октября (9 445), рост до 4 342 474, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно оперштабу, 2 октября в РФ были зарегистрированы 9412 новых случаев заболевания.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 9 445 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 034 (10,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 1 066, в Санкт-Петербурге — 941, в Подмосковье — 523.
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший в России темп — на Алтае (0,01%).
Выписан 9 931 человек после COVID-19, за все время — 3 932 177.
Подтверждены 336 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 89 809.