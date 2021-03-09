МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Исследователи из Австралии и Китая провели масштабное исследование биоматериала летучих мышей, обитающих в одном из регионов провинции Юньнань на юго-востоке Китая, и обнаружили четыре генома коронавируса, родственных SARS-CoV-2, говорится в препринте исследования, опубликованном на ресурсе bioRxiv. В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса

"Мы провели исследование 411 образцов от 23 видов мышей, проживающих в небольшом регионе в провинции Юньнань, Китай, с мая 2019 по ноябрь 2020…. из этих данных мы извлекли 24 полноразмерных генома коронавируса, в том числе четыре, родственных новому SARS-CoV-2 и три генома, родственных SARS-CoV", — сообщается в публикации.

Один из этих вирусов, RpYN06, имеет структуру генома, наиболее похожую на SARS-CoV-2, он идентичен на 94,5%. Еще три родственных SARS-CoV-2 коронавируса практически идентичны вирусам, которые ранее были обнаружены у панголинов из китайской провинции Гуанси.

"Наше исследование подчеркивает примечательное разнообразие вирусов у летучих мышей в локальных масштабах, а также тот факт, что родственные SARS-CoV-2 и SARS-CoV вирусы живут в диких животных на обширной территории географического региона юго-восточной Азии и южного Китая. Эти данные помогут в усилиях, направленных на поиски происхождения SARS-CoV-2 и других патогенных вирусов", — резюмируют ученые.

Как отмечают исследователи, эволюционные корни SARS-CoV-2 так и не были выявлены, несмотря на то, что уже был обнаружен ряд родственных ему коронавирусов. Большинство вирусных патогенов в человеке изначально появились в дикой природе и порой передаются от животных. Летучие мыши считаются носителями ряда вирусов, вызывающих заболевания у людей, так, например, они считаются резервуарами вируса Марбург, вируса Эбола и коронавируса. Коронавирусы заразны не только для людей, но и для различных домашних и диких животных, в том числе свиней, кошек, собак, куриц, оленей и ежей.