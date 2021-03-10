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Депутаты могут запретить продавать животных в зоомагазинах
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Глава профильного комитета Госдумы Владимир Бурматов разработал законопроект, который запрещает в РФ продавать животных в зоомагазинах и на птичьих рынках. Об этом сообщает ИА... ПРАЙМ, 10.03.2021
животные, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Глава профильного комитета Госдумы Владимир Бурматов разработал законопроект, который запрещает в РФ продавать животных в зоомагазинах и на птичьих рынках. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.
В настоящее время закон ожидает отзыва правительства. Предполагается, что запрет будет реализован через ужесточение законодательных и санитарных требований к местам продажи животных (которые магазины и рынки в текущем виде соблюсти не смогут, и им придется либо меняться, либо закрываться). Бурматов отметил, что это делается для блага самих зверей, которые в таких местах зачастую страдают без нормального питания и выгула, а также от постоянного стресса.
Отмечается, что Владимир Бурматов ("Единая Россия") — автор многочисленных законодательных инициатив по защите животных, в частности, о возможности их конфискации у владельцев при доказанном жестоком обращении. Ранее депутат заявлял, что условия содержания зверей в зоомагазинах можно приравнять к жестокому обращению, так как они страдают, в том числе, от недостатка вентиляции.