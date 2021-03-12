МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты выступил с предложением изменить правила выплат нуждающимся в соцподдержке семьям с детьми от трех до семи лет, пишет "Коммерсант". Обращения россиян соберут на одной платформе

Поддержки со стороны государства могут лишить семьи с несколькими домами площадью свыше 40 квадратных метров на человека и новыми джипами, отмечает издание.

Итак, Минтруд предложил перестать платить детские пособия "подозрительно бедным" семьям. Это, по мнению ведомства, те, кто официально зарабатывает мало, но в то же время владеет существенным по российским меркам имуществом. Например, несколькими автомобилями и новыми джипами. Эти нововведения сделают помощь малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет более адресной и эффективной.

В настоящее время в России семье для получения помощи со стороны государства необходимо, чтобы ее "белые" доходы не превышали установленные в субъекте (регионе страны) черты бедности.

Из-за этого на выплаты могли рассчитывать и получать люди с "серыми" явно высокими доходами. Чтобы решить эту проблему, Минтруд изменит правила получения пособий.

Бедной не будет считаться семья, у которой есть в собственности несколько домов площадью свыше 40 кв. м на человека. На выплаты не смогут рассчитывать семьи с новыми джипами или с тремя машинами. В то же время семьи, которые одновременно имеют квартиру, дачу, гараж, новый легковой автомобиль, трактор, мотоцикл и сбережения до 200 тысяч рублей, смогут рассчитывать на эти выплаты.

Также Минтруд будет ограничивать выплаты семьям, у которых нет никаких официальных доходов — зарплат, предпринимательских доходов, выплат по договорам, гонораров, пенсий или стипендий.

Речь идет о гражданах, у кого нет уважительных причин не работать.