МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Из-за пандемии коронавируса в России ожидаемая продолжительность жизни снизилась на два года, пишет РБК со ссылкой на источники. Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 9 794

По предварительным оценкам, за 2020 год этот показатель снизился до 71,1 года. В 2019-м этот уровень находился на отметке в 73,3 года.

В годовом выражении ожидаемая продолжительность жизни в России уменьшилась впервые с 2003 года.

Отмечается, что пандемия коронавируса объективно отклонила Россию от траектории развития, которая была задана для достижения национальных целей, поставленных в 2018 году.

Вернуться к уровню ожидаемой продолжительности жизни 2019 года планируется через три года — в 2024 году.

По информации министерства здравоохранения, в 2019 году в России средняя продолжительность жизни достигла исторического максимума. Это 73,4 года. В большей мере это было связано со снижением смертности в трудоспособном возрасте: на 3,5% у мужчин и на 2,1% у женщин.