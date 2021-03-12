МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. В России предложили платить за некоторые покупки в магазинах при помощи пустых бутылок. Как пишет "Российская газета" со ссылкой на председателя Союза потребителей России Петра Шелища, предлагается продавать газировку, воду или пиво в пластиковых бутылках за пустую тару из-под таких напитков.

Шелищ высказал такое предложение в ходе онлайн-конференции "Решить проблему пластикового загрязнения планеты!", приуроченной ко Всемирному дню защиты прав потребителей.

"Мы выступили с инициативой дать возможность потребителям обменивать пустые пластиковые бутылки от напитков на полные с тем же содержимым. Цена самой бутылки доходит до 10 рублей. То есть для обмена достаточно будет собрать пять-шесть-семь штук", — пояснил автор инициативы.

Это предложение было направлено к производителям таких продуктов и крупным ритейлерам, Шелищ добавил, что там заинтересовались и обещали обдумать такую возможность.

"Цепочка должна быть выгодна для всех ее участников. Потребитель сможет сэкономить деньги, торговая сеть — увеличить свой оборот. Производитель тоже нарастит выпуск продукции. Забирать пустые бутылки смогут те же фуры, на которых доставляют в магазины продукцию", — рассказал он.

Впоследствии эти бутылки купят переработчики и превратят в гранулы: чтобы снова сделать ту же пластиковую упаковку.