МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Проблемы с вакциной AstraZeneca от COVID вряд ли носят системный характер, и теоретически ей можно найти альтернативу как среди европейских, так и российских либо китайских препаратов. Другое дело, что в Европе склонны поддерживать собственных производителей и вряд ли пустят на рынок "чужаков", рассказал агентству "Прайм" директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. В ВОЗ изучают сообщения об отказе от вакцины AstraZeneca в странах ЕС

Власти нескольких стран Евросоюза приостановили процесс вакцинации жителей препаратом компании AstraZeneca после сообщений о случаях тромбоэмболии (закупорки сосуда оторвавшимся тромбом) у привившихся.

В четверг такую информацию получил голландский центр Lareb, занимающийся выявлением побочных эффектов. Аналогичные данные есть у властей Дании и Австрии. В качестве меры предосторожности вакцинацию препаратом от AstraZeneca приостановили Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Болгария, Дания и Норвегия. В Италии и Румынии запретили применение только одной партии, в которой, предположительно, и кроется причина выявленных побочных эффектов.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что пока не связывает инциденты с вероятным неудовлетворительным качеством препарата или его побочными эффектами.

По мнению Беспалова, вероятнее всего упомянутые побочные действия не связны с проблемами самого препарата. "Скорее всего, причина кроется в конкретной партии – были проблемы либо с производством, либо с транспортировкой", — сказал он.

Есть несколько альтернатив – это и российские препараты, и китайские разработки. У европейцев также есть доступ к американской Moderna и немецкой Pfizer. Очевидно, на время приостановки вакцинации препаратом от AstraZeneca европейцы будут продолжать вакцинироваться другими препаратами, которые есть в наличии.

"Но смогут ли воспользоваться этой ситуации российские разработчики – пока непонятно. Дело в том, что сейчас в Европе очень силен лоббизм собственных интересов и поддержка своих разработчиков. И туда сознательно не пускают чужаков", — заключил Беспалов.