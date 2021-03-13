МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. В Российской Федерации заболеваемость коронавирусной инфекцией устойчиво идет на спад. Как пишет "Российская газета", хотя самое страшное позади, снимать все ограничения еще рано. Россиянам рассказали о пользе холестерина

Как рассказал изданию врач-инфекционист, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии, член-корреспондент РАН Александр Горелов, сейчас многие россияне расслабились. Сняли маски, вернулись к тесному общению.

"Расслабляться абсолютно точно рано: чтобы темпы распространения инфекции замедлились, необходимо, чтобы иммунитет к ней сформировался у 60-70 процентов населения", — отметил специалист.

С точки зрения распространения пандемии, не важно, произойдет ли это естественным путем (когда большинство переболеет) или поствакцинальным.

"Хотя, конечно, инфекция такова, что лучше ею не болеть, а потому я, например, однозначно сторонник вакцинации. Но суть одна — только сформировав популяционный иммунитет, мы сможем надеяться на реальное замедление эпидпроцесса", — пояснил он.

На вопрос о том, будет ли в России третья волна роста заболеваемости, Горелов заявил, что пока мы "все еще из первой волны никак не выберемся".

"Потому что волна — это переход уровня заболеваемости через ноль, а потом новая вспышка, в том числе, как вариант, и из-за мутировавшего вируса. У нас пока наблюдался осенний подъем все того же коронавируса, сейчас идет спад, но до нулевой отметки еще очень далеко", — подытожил он.