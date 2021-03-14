МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Если еда случайно упала на поверхность стола, в чистоте которого можно быть уверенным, то от того, что это будет поднято и съедено, риск минимальный, а о том, чтобы поднимать и есть что-то с пола, не должно быть и речи, предостерег в интервью радио Sputnik руководитель группы микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков, затрагивая вопрос о том, можно ли есть упавшую пищу. Эксперт рассказал, почему сейчас не стоит пренебрегать санитайзерами

"Народная мудрость" гласит, что то, что быстро поднято, упавшим не считается. Также сформулировано так называемое правило пяти секунд: якобы если уронить еду на пол и сразу ее поднять, то микробы не успеют на нее перебраться.

По словам специалиста, безопасен, к примеру, кухонный стол дома, поверхность которого моется и обрабатывается дезинфицирующими средствами. Если же в безупречной чистоте стола в каком-нибудь другом месте нет уверенности, лучше не рисковать. С пола же еду нельзя подбирать и употреблять, даже если она упала в собственной квартире, и пол с виду ‒ идеально чистый.

"Мы не видим, какое количество микроорганизмов находится на той или иной поверхности. Каким бы чистым вам ни казался пол внешне, микробов мы не видим, поэтому нет возможности оценить количество микроорганизмов. В любом случае все, что падает на пол, должно быть утилизировано и ни в коем случае не должно быть съедено", – сказал Шестаков. Диетолог дала совет, как следить за фигурой после COVID-19

Не нужно впадать в панику от мысли о том, что вокруг постоянно есть микроорганизмы ‒ как напомнил биолог, большинство из них безопасны, а некоторые даже полезны. Однако следует помнить, что люди реагируют на микроорганизмы по-разному. Поэтому следует избегать тех, которые могут попасть от других людей, а также от животных.

"Основная масса микроорганизмов безопасна или даже полезна, поэтому мы не должны препятствовать контакту с микробами, но есть исключение: микроорганизмы от другого человека и от животного. В другом человеке могут быть микробы, которые ему абсолютно безразличны, а нас они могут убить. То же самое может произойти с животными. И это же касается пола: как бы ни старались вымывать домашний пол, там могут оказываться опасные микроорганизмы. Например, через обувь, если мы наступили в фекалии животных и в домашней обуви прошлись через прихожую. Или через одежду, которая была в общественном транспорте", – пояснил Шестаков.

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