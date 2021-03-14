МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Человеку, переболевшему COVID-19, если ему предстоит плановая операция, следует дать время своему организму для восстановления, предупредил в интервью радио Sputnik заведующий отделением анестезиологии и реанимации московской городской клинической больницы № 52 Александр Калмыков. Инфекционист рассказал, когда пора снимать ограничения из-за COVID

"Мы ориентируемся на международные рекомендации. После бессимптомного течения инфекции при операции с общей анестезией нужно выждать где-то не менее двух-четырех недель после последнего отрицательного теста на инфекцию. Если COVID-19 протекал среднетяжело или тяжело, нужно подождать шесть-восемь недель после последнего отрицательного теста. Это примерно тот период, который будет достаточен для восстановления после болезни", — сказал он.

Врач уточнил, что под местной анестезией вмешательства, как правило, небольшие, и особых условий, помимо инфекционной безопасности в виде отрицательного ПЦР-теста на момент госпитализации, нет.

После коронавирусной инфекции на ход операции могут повлиять такие факторы, как усиление свертываемости крови или повреждение легких. После тяжелого течения болезни могут быть различные проблемы со здоровьем, которые могут сделать операцию с анестезией небезопасной. Например, это усиление свертываемости крови или повреждение мышечной сердечной ткани, легочной системы.

"Поэтому перед операцией врачи должны убедиться, что и операция, и анестезия будут для пациента безопасны. Некоторым пациентам требуются дополнительные обследования, помимо тех, которые мы стандартно используем", – сказал Калмыков.

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